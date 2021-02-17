Онищенко объяснил быстроту создания "Спутник V"

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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил высокую скорость создания и регистрации вакцины против коронавируса «Спутник V».

В интервью «Вечерней Москве» Онищенко рассказал, что несколько лет назад, когда распространился ближневосточный коронавирус MERS, эта вакцина уже была воспроизведена.

И, если появится новый тип вируса, мы также адаптируем наш препарат под него так, чтобы он обеспечивал иммунитет уже против другой болезни, — сказал депутат.

Он также подчеркнул, что поскольку мутации не затрагивают сам генетический код коронавируса, вакцина действует против всех новых штаммов.

Вакцина против коронавируса «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, была зарегистрирована Минздравом в августе 2020 года. Она создана на платформе аденовирусных векторов человека и стала первой в мире по профилактике COVID-19.

По данным журнала Lancet, эффективность вакцины составляет 91,6%.

Ранее NEWS.ru писал, что создатели «Спутника V» предложили ускорить начало поставок вакцины в ЕС.