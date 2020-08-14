Офтальмолог рассказал, чем опасно ношение цветных контактных линз

https://static.news.ru/photo/48cbf048-de15-11ea-bf5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Цветные контактные линзы, как и обычные, безопасны для глаз, однако их ношение допустимо с некоторыми ограничениями. По словам врача-офтальмолога, доктора медицинских наук Вячеслава Куренкова, такими линзами не стоит пользоваться в пасмурную погоду и вечернее время.

Он пояснил, что такие контактные линзы не прокрашиваются полностью. В их центре есть бесцветный участок в 3,5 мм, имитирующий зрачковую зону. При недостатке освещения зрачок расширяется и при этом становится видимым окрашенный край линзы.

Когда зрачок будет больше, чем неокрашенная зона, то человек начнёт это чувствовать, — цитирует специалиста радио Sputnik.

Офтальмолог отметил, что это доставляет определённое неудобство и искажает восприятие. В связи с этим нежелательно, например, управлять автомобилем в цветных контактных линзах.

Эксперт добавил, что существуют оттеночные линзы, которые также позволяют изменить цвет глаз, но не причиняют вышеуказанного неудобства, поскольку окрашены полностью.

Это как будто вы надеваете очки с каким-то фильтром. В таком случае у вас только увеличивается контрастность. Это все безопасно, — заявил он

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты порекомендовали людям, имеющим проблемы со зрением, во время пандемии коронавируса носить очки, а не контактные линзы. Кроме того, что при ношении очков человек меньше касается лица, они ещё служат и дополнительным защитным средством от вирусов, пыли и пыльцы.