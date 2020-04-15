Офтальмолог пояснила, линзы или очки носить во время пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/ab2fab34-8114-11ea-8c25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Engin_Akyurt /pixabay.com

Доцент кафедры офтальмологии педиатрического факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Ирина Лобанова рассказала, что наиболее предпочтительнее носить, очки или контактные линзы, во время пандемии коронавирусной инфекции.

Офтальмолог сообщила, что очки обязательно носить, если человек уже заболел респираторным заболеванием. В случае, если человек не болен, можно продолжать носить контактные линзы. Однако в период пандемии коронавируса за линзами нужен более тщательный уход.

Перед тем как надеть контактные линзы, необходимо мыть руки с мылом не менее 20 секунд и высушивать полотенцем. Желательно использовать контактные линзы ежедневной замены. Если требуется применение раствора для ухода за линзами, не использовать его повторно. Контейнер для линз нужно очищать, споласкивать и хранить на открытом воздухе. Если вы заболели (неважно, простудой, гриппом или коронавирусом), от контактных линз следует отказаться, — процитировали Ирину Лобанову в газете «Аргументы и факты».

Издание отмечает, что ношение очков всё же предпочтительнее. Кроме того, что при ношении очков человек меньше касается лица, чем при ношении контактных линз, они ещё служат и дополнительным защитным средством от вирусов, пыли и пыльцы.

Наблюдения показывают, что люди, которые носят контактные линзы, касаются лица чаще, чем «очкарики». А если трогать лицо регулярно, да ещё и немытыми руками, то шанс подхватить коронавирус возрастёт многократно, — отмечает издание.

Как писал NEWS.ru ранее, доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус сообщил, что слизистая оболочка глаз — это «входные ворота» для всех вирусов, в том числе и коронавируса. Он отметил, что врачи не просто так закрывают глаза защитными очками. Однако обычные очки всё же пропускают вирусы, которые передаются воздушно-капельным путём, так как неплотно прилегают к лицу, в отличие от специальных защитных.