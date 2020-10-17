Одновременное заражение коронавирусом и гриппом повышает риск смерти

https://static.news.ru/photo/2f6fec90-11ea-11eb-9fe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Риск летального исхода возрастает при одновременном заражении коронавирусом и гриппом, так как инфекция протекает тяжелее, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, согласно ряду зарубежных публикаций, вирусы гриппа увеличивают число рецепторов к COVID-19 на клетках верхних и нижних дыхательных путей.

В случае одновременного инфицирования двумя вирусами инфекция протекает наиболее тяжело, увеличивая риск летального исхода, особенно в группах риска, — подчеркнула она.

Пшеничная также отметила, что до 1 ноября, до начала сезона активной циркуляции вирусов гриппа, необходимо привиться, так как это заболевание осложняет течение коронавируса и особо опасно для людей, входящих в группы риска, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Пшеничная сообщила, что работодателям необходимо обследовать на коронавирус по 10% сотрудников в неделю для своевременной диагностики заболевания.