Одновременное заражение коронавирусом и гриппом повышает риск смерти

Риск летального исхода возрастает при одновременном заражении коронавирусом и гриппом, так как инфекция протекает тяжелее, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По её словам, согласно ряду зарубежных публикаций, вирусы гриппа увеличивают число рецепторов к COVID-19 на клетках верхних и нижних дыхательных путей.
В случае одновременного инфицирования двумя вирусами инфекция протекает наиболее тяжело, увеличивая риск летального исхода, особенно в группах риска, — подчеркнула она.
Пшеничная также отметила, что до 1 ноября, до начала сезона активной циркуляции вирусов гриппа, необходимо привиться, так как это заболевание осложняет течение коронавируса и особо опасно для людей, входящих в группы риска,
Как писал NEWS.ru, ранее Пшеничная сообщила, что работодателям необходимо обследовать на коронавирус по 10% сотрудников в неделю для своевременной диагностики заболевания.