Новый штамм COVID-19, грипп и ОРВИ: что делать, чтобы не заболеть осенью Что советуют иммунологи и нутрициологи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла на 48%, с этим диагнозом госпитализированы 1973 пациента, сообщили в федеральном оперштабе. Каковы прогнозы специалистов, возможно ли введение новых ограничений в городах и как не заразиться не только COVID-19, но и ОРВИ и гриппом с наступлением холодов — в материале NEWS.ru.

Сколько сейчас заболевших коронавирусом

По данным оперштаба, всего за неделю с 11 по 17 сентября выявлено 11 516 заболевших COVID-19. 7280 россиян в этот период выздоровели, 14 — умерли. Уточняется, что рост заболеваемости зафиксирован в 70 субъектах Российской Федерации. Как добавили в департаменте здравоохранения Москвы, с наступлением осени всегда большее количество людей болеет COVID-19.

19 сентября Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что в Москве в Сокольниках возобновил работу временный госпиталь для больных коронавирусом. Столичных врачей обязали принимать заболевших в масках и перчатках. Как добавил Mash, в других регионах вводятся аналогичные меры. Кроме того, медиков готовят к работе с зараженными новым штаммом — «пирола».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чем опасен новый штамм коронавируса

Новую разновидность коронавируса — «пирола» — выявили в августе во Франции. Этот штамм похож на «омикрон». Случаи заражения уже зарегистрированы в США, Израиле, Дании, Великобритании и странах Южной Африки. В России пока нет людей, заразившихся именно этой разновидностью COVID-19.

В Роспотребнадзоре сообщили, что «пирола» — более заразный штамм, чем его предшественники, однако у отечественных медиков уже есть тесты для его выявления. Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что новый штамм — «пирола» — назван в честь кометы, которая вращается вокруг Солнца. Он появился в организме человека с ВИЧ. По словам специалиста, данный штамм обладает наибольшим количеством мутаций в спайк-белках, что делает его самым заразным из всех. Однако он не обладает большей летальностью, чем другие штаммы.

Кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков считает, что коронавирус продолжает мутировать. По его словам, в 2024 году может появиться новый, более агрессивный вариант COVID-19.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда ждать пик заболеваемости коронавирусом

Крючков заявил, что рост числа заболевших коронавирусом начался в августе. По его мнению, пик заражений придется на ноябрь.

«Насколько рано мы увидим всплеск заболеваемости, будет зависеть от состояния мониторинга, а именно от охвата населения ПЦР-тестированием, потому что в последние месяцы он был недостаточным», — считает Николай Крючков.

В декабре, по его словам, заболеваемость коронавирусом будет постепенно снижаться. Он подчеркнул, что на новогодние праздники должно быть еще меньше людей, у кого выявили COVID-19.

«При благоприятном сценарии мы получим относительно спокойный эпидсезон. Что будет с конца января следующего года, непонятно», — прогнозирует Николай Крючков.

Возможны ли новые ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим, если для этого не будет понятных оснований, в России вводить не планируется.

Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, из-за осеннего роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 возможны локальные ограничения.

«Ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируются, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период», — уточнили в ведомстве.

Такие меры, например, временно ввели в Доме правительства: там действует масочный режим. Помимо этого, количество зарубежных и внутрироссийских командировок будет сокращаться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Растет ли заболеваемость гриппом и ОРВИ

По данным Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева, с 4 по 10 сентября уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране повысился по сравнению с предыдущей неделей и составил 45,2 человека на 10 000 населения. Этот показатель ниже базовой линии на 35,4%, но выше еженедельного эпидемического порога на 16,2%.

Специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов объяснил, что это связано с возвращением людей из отпусков и формированием коллективов в образовательных учреждениях.

Как не заболеть гриппом, ОРВИ, коронавирусом

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», чтобы не заболеть COVID-19, важно соблюдать правила личной гигиены и сократить посещения общественных и людных мест. Нужно часто мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками, не касаться рта, носа и глаз невымытыми руками. Кроме того, стоит чаще дезинфицировать поверхности и устройства, проветривать помещения. В общественных местах нужно соблюдать дистанцию в 1,5–2 метра от других людей, носить маски и менять их каждые два-три часа. При обнаружении симптомов следует остаться дома и вызвать врача.

Как считает Крючков, самый эффективный способ не заразиться коронавирусом — пройти вакцинацию.

Нутрициолог, диетолог Анна Ивашкевич в разговоре с NEWS.ru посоветовала одеваться по погоде и избегать сквозняков, чтобы не заболеть.

«Поддерживать иммунитет помогает здоровый сон и здоровое питание. В период сезонного ОРВИ особенно важно высыпаться. В рацион следует добавить больше овощей, фруктов и зелени, которые богаты клетчаткой и витаминами», — добавила Анна Ивашкевич.

По ее словам, большое количество клетчатки содержится в яблоках, грушах и сливах, а витамин К — в зелени. Осенью стоит есть мед, богатый витаминами С, К, Е, а также биотином и каротином.

«Ярое противовирусное средство — это чеснок, хотя его многие и не любят. Также можно пропить цинк, это один из ключевых минералов, помогающих бороться с вирусом и поддерживать иммунитет», — отметила нутрициолог.

Кроме того, она посоветовала начать закаляться, но не стоит сразу начинать принимать холодный душ на все тело, можно начать только с ног.

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