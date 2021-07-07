Новые ковидные ограничения увеличили спрос россиян на платную медицину

Новые ограничения по коронавирусу увеличили спрос среди россиян на платную медицину. Об этом говорится в исследовании платёжного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, результаты которого приводит РИА Новости.

По данным аналитиков, с 16 по 30 июня онлайн-оборот платных медицинских услуг увеличился на 28% в сравнении с первой половиной месяца. Именно на это время пришлось большинство новых ограничений, связанных с ростом заражений коронавирусом. В результате в пунктах вакцинации появились гигантские очереди, а запись на бесплатные прививки и сдачу ПЦР быстро заполнилась. Одновременно с этим серьёзно увеличилась нагрузка на медицину по ОМС. Всё это заставило граждан чаще обращаться за помощью в платные клиники. Количество онлайн-транзакций во второй половине июня 2021 года выросло на 12% по сравнению с соответствующим предыдущим периодом, а средний чек увеличился на 14% и составил 13 904 рубля.

По словам экспертов, каждая новая волна коронавируса приводит к всплеску спроса на платные медицинские услуги. При этом эксперты отмечают, что количество обращений увеличилось, а сумма покупки снизилась. Это говорит о том, что люди используют коммерческую медицину для решения разовых проблем, а несрочные обследования и дорогие врачебные вмешательства откладывают «на потом».

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