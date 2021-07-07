Новые ковидные ограничения увеличили спрос россиян на платную медицину

Новые ограничения по коронавирусу увеличили спрос среди россиян на платную медицину. Об этом говорится в исследовании платёжного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, результаты которого приводит РИА Новости.
По данным аналитиков, с 16 по 30 июня онлайн-оборот платных медицинских услуг
По словам экспертов, каждая новая волна коронавируса приводит к всплеску спроса на платные медицинские услуги. При этом эксперты отмечают, что количество обращений увеличилось, а сумма покупки снизилась. Это говорит о том, что люди используют коммерческую медицину для решения разовых проблем, а несрочные обследования и дорогие врачебные вмешательства откладывают «на потом».
Ранее эксперт рассказал, что будет с коронавирусом через два года.