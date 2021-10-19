«Ничего страшного»: вирусолог рассказал о ситуации с пандемией COVID-19

Пандемия коронавируса в России скоро сойдёт на нет, ничего плохого не случится. Главное, чтобы жители страны вакцинировались. Об этом NEWS.ru рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, сейчас, конечно, высокие цифры по заболевшим. Просто штамм «Дельта» хорошо разошёлся по России, считает специалист.

В России, к сожалению, намного больше летальных исходов, чем в большинстве стран мира. По всей планете процент летальности снижается, а в России он довольно высокий. Думаю, это временная ситуация, особенно пока люди недостаточно вакцинированы, — сказал Альтштейн.

Ничего особо страшного не происходит, пусть заболеваемость более высокая, чем в мире. Такого, чтобы «все закрылись» на данный момент нет, заключил вирусолог.

Ранее сообщалось, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну, осенью — зимой 2020 года. По мнению специалистов, благоприятную роль может сыграть рост вакцинированных и переболевших, хотя в целом их уровень сравнительно невысок.