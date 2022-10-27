Невролог раскрыл причины онемения рук Невролог Семенов: руки могут онеметь из-за неудобного стола или «неправильной клавиатуры»

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Руки иногда немеют из-за неудобного стола или «неправильной клавиатуры», если ее «криво и косо» расположить на рабочем месте, отсюда — боль и частичная потеря чувствительности, рассказал NEWS.ru врач-невролог Сергей Семенов. Эксперт добавил, что неприятный эффект получается из-за сдавленных нервов запястья, что грозит хроническим туннельным синдромом и последующим лечением.

Медик подчеркнул, что мышечная система, связки и части скелета человека образуют естественные туннели, в них находятся сосудистые нервные сплетения, при этом в организме есть зоны, где такие пучки анатомически могут подвергаться сдавливанию.

При долговременном сдавливании, допустим, при авариях или обрушениях зданий, туннель пережимается, возникают изменения в нервах, сосудах или даже в целой конечности, — сказал он.

Семенов также рассказал о «хронической истории», когда сдавливание происходит постоянно, если человек неудобно сидит — кладет руки на угол стола, в итоге один из каналов оказывается под физическим давлением.

Страдает карпальный канал в кистях, если у человека компьютерная мышка неудобная, стол не той высоты, край стола неудобный или рука над клавиатурой на весу расположена. В результате возникает туннельный синдром. По сути, это либо затруднение прохождения крови, либо механическое сдавление сосудисто-нервного пучка с развитием симптоматики, — отметил врач.

Невролог напомнил, что симптоматика синдрома элементарно вычисляется — падает чувствительность. Например, под подушку положили руку, и она затекла. Если такой «прием» во время сна использовать постоянно, то «перина» станет причиной хронического туннельного синдрома.

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