https://static.news.ru/photo/19600bfa-3c1c-11ea-8d9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди перечисленных медиками опасных ежедневных ритуалов — питьё горячих напитков и засыпание со смартфоном.

Так, супы, чай или другие жидкости горячее +65 °C травмируют слизистую ткань пищевода, что может привести к злокачественным новообразованиям на месте повреждения. А смартфон у лица, точнее, его свет, затрудняет выработку в организме мелатонина — ему нужна полная темнота. Нехватка гормона сна также повышает риски появления онкологических болезней, передаёт «Газета.ru».

Об опасности алкоголя в больших дозах медики твердят уже давно, напоминая, что мужчина без риска может выпить пол-литра пива в день, а женщина — меньше вдвое. А вот о том, что привычка сидеть в самолёте около иллюминатора — вредная, пассажиры узнали недавно. Оказывается, эти стёкла пропускают почти половину UVA-лучей, которые, как известно, способны спровоцировать развитие рака кожи.

Как писал NEWS.ru ранее, пять здоровых привычек способны продлить жизнь человека более чем на десять лет в случае, если он не страдает от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета второго типа. К такому выводу пришла группа учёных во главе со специалистами из Гарварда.