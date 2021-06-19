«Не перегрейтесь»: Гинцбург дал совет привившимся россиянам

https://static.news.ru/photo/f8d6512e-d17e-11eb-89e5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян, в том числе вакцинирующихся от коронавируса, избегать перегрева в жару. При этом, что касается купания в водоёмах после вакцинации, он предупредил об отсутствии противопоказаний, но важно избегать длительных заплывов, сообщает ТАСС.

Те же самые рекомендации по поведению в жару, что для любого другого человека, который не привился. На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека, — пояснил Гинцбург.

Длительные заплывы, по его мнению, вредны тем, что у организма может не остаться сил на выработку антител к коронавирусу.

Если люди просто купаются, плескаются, окунаются — сколько хотите. Не истощать себя, не изматывать физически. А утренняя зарядка, растяжка даже рекомендуются, — добавил глава центра Гамалеи.

Ранее стало известно, что глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении периода высокого уровня ультрафиолета. Опасная солнечная активность будет сохраняться в центре России ближайшие семь дней. Ультрафиолетовая радиация будет максимально опасной.