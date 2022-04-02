Названы влияющие на деменцию в молодом возрасте факторы

Деменция у молодых людей может быть вызвана из-за токсического, травматического или контузионного воздействия на головной мозг, это так называемая приобретённая деменция молодого возраста, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-невролог Александр Комаров. По его словам, данные компоненты, как правило, связаны с внешними повреждающими факторами: инсульт, травма или токсическое повреждение.

Вследствие нарушения питания и взаимодействия между клетками развиваются нарушения высших психических функций, что называется деменция, когнитивные нарушения, — объяснил Комаров.

Он отметил, что есть определённые технологии и лекарственные средства, которые позволяют восстановить утраченные функции. Для этого применяются сосудистые препараты, улучшающие микроциркуляцию питания, препараты нейротрофического ряда, которые улучшают взаимодействие между клетками, и брейн-фитнес — тренировочные комплексы когнитивной реабилитации. Более того, по мнению невролога, молодым людям при реабилитации необходима работа с логопедами, нейропсихологами, социально-бытовыми адаптологами, а также важен когнитивный тренинг.

Ранее невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал, что риск возникновения деменции зависит от генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, вредных привычек и уровня образования. По его словам, каждый десятый человек старше 65 лет страдает альцгеймерской деменцией.