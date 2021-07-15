Названы продукты, от покупки которых стоит отказаться

Ряд продуктов, которые сейчас лежат на прилавках магазинов, при регулярном употреблении могут в будущем привести к проблемам со здоровьем. Врач-диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Народными Новостями» перечислила продукты, от покупки которых стоит воздержаться.

По словам специалиста, за последние 15–20 лет состав продуктов сильно изменился. Многие из них воспринимаются организмом как чужеродные. В связи с этим она советует отказаться от приобретения всех рафинированных продуктов. Они отличаются по составу от своего природного происхождения. В частности, пальмовое масло наносит вред не только сердечно-сосудистой системе, но и репродуктивной функции.

Не стоит покупать продукты, которые через год выглядят внешне свежими. Любые рафинированные продукты. В основном это касается колбасы, масла, молока и так далее, — добавила Королёва.

Медик также не рекомендует часто употреблять продукты, которые не требуют термической обработки или длительного приготовления, такие как лапша или каши быстрого приготовления.

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