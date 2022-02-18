Названы постковидные симптомы, при которых следует проверить организм

Если переболевший коронавирусом пациент спустя месяц после выздоровления жалуется на стеснение и боль в груди, частое сердцебиение, затрудненное дыхание, потеря и искажение обоняния, головные, суставные и мышечные боли, ухудшение памяти и способности к концентрации, ауры и галлюцинации, то ему стоит задуматься об обследовании своего организма, считает врач Инна Решетова. К списку таких симптомов медик также отнесла тревожность, депрессию, нарушения сна, высыпания, воспаления, выпадение волос, снижение тонуса кожи и аппетита, тошноту и диарею, пишет «Газета.Ru».

Переболевшим COVID-19 стоит задуматься о проверке организма, если примерно через месяц после «официального» выздоровления они испытывают неприятные ощущения со стороны различных органов и систем. Например, это стеснение и боль в груди, частое сердцебиение, затрудненное дыхание, потеря и искажение обоняния, головные, суставные и мышечные боли, ухудшение памяти и способности к концентрации, ауры и галлюцинации, тревожность, депрессия, нарушения сна, высыпания, воспаления, выпадение волос, снижение тонуса кожи, аппетита, тошнота, диарея, — заверила Решетова.

Чтобы восстановиться от постковидного синдрома врач порекомендовала заниматься лёгкими анаэробными упражнениями, такими как йога, пилатес или танцы. Помимо этого Решетова посоветовала обратиться к дыхательным и медитативным техникам, а также соблюдать сбалансированную диету.

Ранее эпидемиолог Александр Горелов заявил, что последствия от перенесённого заболевания «омикроном» могут быть такими же серьёзными, как и от других штаммов, несмотря на то, что зачастую «омикрон» переносится легче. Он также отметил, что длительность постковидного периода увеличилась.