Эпидемиолог рассказал о последствиях после перенесённого «омикрона»

Последствия от перенесённого заболевания «омикроном» могут быть такими же серьёзными, как и от других штаммов, несмотря на то, что зачастую «омикрон» переносится легче, сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он также отметил, что длительность постковидного периода увеличилась, сообщили «Известия».

Заболевание «омикроном» протекает легче, чем при любых других штаммах коронавирусной инфекции, однако «отмечаются те же последствия, с которыми мы сталкиваемся все два года эпидемии». Последствия болезни, по его словам, могут отразиться как на детях, так и на взрослых.

Причина уже понятна — ключевой генетический фактор заключается в том, что вирус «садится» на рецепторы всех органов и систем и, соответственно, вызывает поражения и сосудистой системы, и внутренних органов. Проще говоря, где тонко, там и рвётся, — заявил он.

Он подчеркнул, что после перенесённого COVID могут обостриться хронические заболевания.

Ранее профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов, в разговоре с NEWS.ru заявил, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 «не исчезнет», поэтому расслабляться не стоит, вопрос в том, в какую сторону будет эволюционировать коронавирус и какие свойства будут у новых его вариантов.

Глава Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбГУ математик Алексей Боровков считает, что пятая волна заболевания COVID-19, которая сейчас идёт в России, не будет завершающей. После неё будет новый всплеск заражений, который начнётся в июне текущего года, уверен эксперт.