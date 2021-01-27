Названы отличия в симптомах мутировавшего коронавируса от обычного

https://static.news.ru/photo/852446dc-60c7-11eb-ab82-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/Global Look Press

Пациенты, заражённые британским штаммом коронавируса, реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов. К такому выводу пришли специалисты из Великобритании.

По данным британского управления национальной статистики, данный симптом значительно реже проявляется у людей с положительным результатом теста на новый вариант COVID-19, передаёт Sky News. Однако такие симптомы, как лихорадка, кашель, усталость, боль в горле, мышечный дискомфорт, больше распространены среди тех, кто заразился этим штаммом.

Между тем учёные не нашли различий в интенсивности таких симптомов, как одышка и головные боли. Отмечается, что люди с мутировавшим коронавирусом чаще жалуются на появление симптомов.

Ранее пульмонолог Анна Власова заявила, что даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться госпитализация. Поскольку главная опасность от коронавируса заключается в пневмонии, то лечиться дома могут те, кто чувствует себя хорошо и у кого только одностороннее поражение лёгких. Двустороннее поражение лёгких может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома. Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение.

Власова добавила, что особенно опасны шестые — восьмые сутки болезни из-за цитокинового шторма. В этот период погибает больше всего пациентов. В этой связи медик призвала и тех, кто уже переболел COVID-19, проводить дополнительные обследования лёгких. По словам Власовой, вовремя проведённая диагностика поможет снизить риск возникновения таких опасных осложнений, как пневмофиброз, вирусное повреждение лёгочной ткани и даже сахарный диабет, писал NEWS.ru.