Названы основные меры профилактики птичьего гриппа

https://static.news.ru/photo/034eccac-741a-11eb-b493-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал основные меры для профилактики птичьего гриппа. Специалист призвал не употреблять в пищу диких птиц, сырые яйца и плохо обработанное мясо.

Эксперт добавил, что контролирующие органы будут уделять особо пристальное внимание появлению нового штамма «птичьего» патогена, который, к слову, представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья человека.

Будут предприняты серьезные противоэпидемические меры и всё необходимое для локализации очага, — сказал медик в эфире телеканала «Мир 24».

Он подчеркнул, что сейчас особенно важно понять, с чем именно столкнулось человечество. На текущий день неизвестно, является ли вирус чем-то уже изученным, чем-то, что похоже на предыдущие штаммы и может быть хотя бы частично описано, или же принципиально новая мутация, которую, пока, специалисты не знают, чем лечить.

Как бы то ни было, а Викулов также добавил, что по итогам предыдущих эпидемий можно говорить, что у заразившихся этим вирусом людей высока летальность.

Ранее NEWS.ru писал, что заразиться птичьим гриппом можно только при прямом контакте с больной птицей. Её мясо незаразно. Поэтому опасность грозит только сотрудникам птицеферм или фермерам, которые каждый день следят за животными. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Александра Гамбарян.