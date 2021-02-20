Иммунолог назвал вероятность заражения птичьим гриппом при поедании курицы

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Заразиться птичьим гриппом можно только при прямом контакте с больной птицей. Её мясо незаразно. Поэтому опасность грозит только сотрудникам птицеферм или фермерам, которые каждый день следят за животными.

Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Александра Гамбарян в интервью телеканалу «Россия 24».

Каждый раз речь идёт о работниках птицеферм, в данном случае тоже. <...> [Чтобы заразиться] нужно надышаться этим вирусом, который там в курятнике поднимается с пылью, — сказала она.

Она отметила, что даже при поедании сырой заражённой курицы человеку ничего не грозит, хотя понятно, что никто не ест сырое куриное мясо.

Ранее на юге России семеро россиян заразились вирусом гриппа птиц A(H5N8) при работе на птицефабрике. Об этом сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, писал NEWS.ru. Все, кому был поставлен диагноз, чувствуют себя хорошо.