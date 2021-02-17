Названы новые причины забывчивости и немотивированной усталости

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Проблемы с памятью, скачки температуры и перманентная усталость, которые часто отмечаются у людей переболевших коронавирусом, могут указывать на ряд других патологий. Об этом сообщил директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А.Е. Евдокимова, профессор, заслуженный деятель науки РФ Аркадий Верткин.

В интервью изданию «АиФ» врач отметил , что подъёмы температуры могут быть совсем не связаны с коронавирусом и требуют консультации с врачом. Также необходимо насторожиться, если человек заметил, что стал забывчивым. При этом надо учитывать, у кого появились провалы в памяти — у молодого или пожилого человека.

Если начинаются провалы в памяти у пожилого человека, ему необходимо обратиться к врачу вне зависимости от того, перенес он коронавирус или нет, потому что это очень серьезный симптом, — заявил Аркадий Верткин.

По его словам. пожилые люди с плохой памятью могут иметь нарушение кровообращения в мозге, проблемы с сердцем и сосудами, черепно-мозговые травмы, сосудистые нарушения на фоне повышенного артериального давления, а также острые хронические заболевания — от диабета до болезни Альцгеймера.

Также необходимо обратиться к врачу, если человек замечает у себя немотивированную усталость. Только специалист может ответить на вопрос, является ли это состояние последствиями коронавируса или это проявление других болезней.

Ранее американские учёные впервые объяснили, почему при коронавирусе у некоторых пациентов появляются необычные симптомы в виде болей в суставах и мышцах. Стоит заметить, что у многих на фоне заражения развиваются серьёзные заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный артрит, аутоиммунный миозит или воспаление фаланг пальцев ног. Об этом писал NEWS.ru.