Названо заболевание, из-за которого может мутировать коронавирус

https://static.news.ru/photo/a6e83296-6d11-11eb-bc2b-96000091f725_660.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB

Мутация генома COVID-19 была зафиксирована у больных с лимфопролиферативным заболеванием и лимфомой. Об этом сообщил руководитель Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Игорь Никитин.

По словам эксперта, в начале пандемии коронавируса в центре находились пациенты с онкологическими патологиями, люди, у которых имеется нарушение работы иммунитета — иммунокомпрометация. Исследования показали, что коронавирус у них протекает по-другому — это другой тип, есть даже точка зрения, что изначальная иммунокомпрометация пациента является основой для возможной мутации COVID-19 в организме.

Два случая подтверждённых. Один больной был с лимфопролиферативным заболеванием, другой был пациент с лимфомой. Это, так сказать, наблюдалось врачами в процессе лечения, доказанная мутация генома вируса SARS-COV-2, — цитирует Никитина РИА Новости.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского при Роспотребнадзоре Татьяна Руженцова заявила, что в данный момент во всём мире существует примерно 40 тысяч вариантов возбудителя коронавирусной инфекции. В ходе онлайн-семинара «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика» она рассказала, что специалистам известно о большом количестве накопленных штаммов. По словам эксперта, основные мутации сгруппированы экспертами в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам. В связи с этим следует быть готовыми оперативно модифицировать вакцины, чтобы сохранять их эффективность в борьбе с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.