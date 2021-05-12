Названо самое опасное печенье на полках магазинов

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Около 90% всего печенья на полках супермаркетов опасно для здоровья из-за ингридиентов, из которых оно состоит. Речь идёт о сахаре, маргарине или кондитерском жире, растительных маслах и заменителях жира. Об этом рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко в беседе с «Главредом».

Она заверила, что даже сушки и бублики, которые раньше считались самыми безобидными кондитерскими изделиями, сейчас идут с добавлением вредных жиров.

Это опасно, это аллергенно, это вызывает сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, — предупредила Сидоренко.

По словам эксперта, чтобы не напороться на вредное печенье, нужно смотреть на упаковке его состав: не более 8% гидрогенизированного жира, минимум консервирующих веществ, ароматизаторов и красителей.

Как пояснила Сидоренко, наиболее качественное печенье — это печенье, в котором содержится сливочное масло. Такой продукт обычно стоит в 2–3 раза дороже обычного.

Самые опасные вещества в составе маскируются под фразы вроде — «растительные жиры в твёрдом состоянии», «масло отбелённое», «масло рафинированное», «маргарин», «кондитерский жир», «заменитель сливочного масла». Такие товары лучше вообще не брать.

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