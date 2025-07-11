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11 июля 2025 в 08:47

«Пушинки» на майонезе — странно, но божественно вкусно! Выпечка на раз-два

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печенье «Пушинки» на майонезе — воздушное чудо за 15 минут! Это печенье — мой секретный рецепт, когда гости уже на пороге, а угощать нечем. Оно получается невероятно воздушным, буквально тает во рту, а главное — готовится моментально из того, что всегда есть в холодильнике.

В глубокую миску разбиваем 2 яйца, добавляем 200 г майонеза (лучше взять классический, без лишних добавок) и 150 г сахара. Взбиваем венчиком до легкой пены. Постепенно подсыпаем 400 г муки, смешанной с 1 ч. л. соды (гасить не нужно). Тесто должно получиться мягким, но не липнуть к рукам — по консистенции как густая сметана.

Теперь самое интересное — формируем «пушинки». Можно использовать кондитерский мешок со звездчатой насадкой или просто чайную ложку: набираем немного теста и выкладываем на противень, застеленный пергаментом, оставляя между печеньями 3–4 см. Они сильно увеличатся в размере!

Ставим в разогретую до 180 °C духовку всего на 10–12 минут. Секрет в том, чтобы не передержать — как только края слегка позолотятся, сразу вынимаем. Печенье кажется мягким, но по мере остывания превращается в нежные воздушные «пушинки» с хрустящей корочкой.

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рецепты
печенье
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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