Названа опасность санитайзеров для школьников

https://static.news.ru/photo/1da7203e-d46c-11ea-979b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санитайзер в 2020 году станет обязательной частью «школьного набора» каждого ребёнка. Поскольку детям придётся часто применять антисептики, возможно высушивание кожи рук.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал педиатр и иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

У старших школьников кожа рук схожа со взрослой. У детей до пяти лет кожа более чувствительная. Она будет больше сохнуть от использования санитайзеров. Кожа будет быстрее терять влагу, — пояснил специалист.

По словам Продеуса, масштабных исследований пока не проводилось, поэтому в настоящее время неизвестно, насколько это опасно для детей.

Общий совет врача и для детей, и для взрослых состоит в том, что антисептики не стоит применять каждые 15 минут. Их необходимо использовать только после контакта с потенциально опасной поверхностью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что даже в условиях пандемии нужно придерживаться золотой середины, предупредил Андрей Продеус. Излишняя гигиена может навредить здоровью. Если постоянно обрабатывать кожу агрессивными средствами (к ним относятся антисептик и антибактериальное мыло), это приведёт «к отбору очень нехороших, устойчивых к обработке бактериальных штаммов микроорганизмов», отметил эксперт.