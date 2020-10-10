Названа неожиданная причина осложнений коронавируса у молодых пациентов

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Специалисты из Университета Бергена обнаружили иммунное заболевание, которое может осложнять течение коронавируса у молодых пациентов.

Специалисты исследовали факторы, которые могут мешать иммунной системе человека отвечать на распространение коронавируса по организму. Выяснилось, что у 10% больных с тяжёлыми симптомами в крови были специфические антитела, действующие как ингибиторы для интерферонов. Это означает, что организм сам затруднял работу белков, которые выделяются клетками для борьбы с инфекцией, передаёт издание Verdens Gang.

При этом человек может даже и не знать о наличии у него подобной проблемы. Исследователи посчитали, что данный факт в будущем поможет сделать выводы о причинах развития осложнений у пациентов, которые не находятся ни в одной из групп риска.

Ранее люди, перенёсшие коронавирусную инфекцию, пожаловались на необычные последствия болезни, которых нет в официальных списках. Об этом сообщили в Медицинской школе Университета Индианы. Некоторые пациенты жалуются на жжении на стопах ног, проблемы с сердцем и необъяснимые проблемы с памятью. Последствия появились примерно через две недели после выздоровления. Пациенты заверили, что никогда не испытывали подобного до заражения.

Также вирусологи рассказали, как вовремя распознать симптомы коронавируса. Для этого следует внимательно отнестись к своему состоянию. Одним из симптомов может быть снижение уровня кислорода в крови. Однако специалисты разошлись во мнениях, надо ли покупать оксиметр — прибор, позволяющий провести такую диагностику, всем, кто беспокоится за своё здоровье, писал NEWS.ru.