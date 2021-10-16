Назван уровень коллективного иммунитета к COVID в России

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России сейчас оценивается в 45%. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, вакцинация полного цикла — 47,5 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%, — говорится в сообщении.

Портал «Стопкоронавирус.рф» разместил счётчик вакцинации от COVID-19 и тепловую карту ситуации с коронавирусом в регионах России. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводит кабмин РФ, статистика будет обновляться еженедельно.

Каждый гражданин сможет самостоятельно оценить ситуацию в своём регионе, а также, если он принимает решение о путешествии или о передвижении в другие регионы страны, сможет увидеть, как развивается эпидемиологическая ситуация в регионе путешествия, — сказала Голикова.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что рост заболеваемости коронавирусом связан с сезонностью и новым штаммом «дельта». Он оказался более заразным.

Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки впервые с начала пандемии число умерших от коронавируса в России превысило тысячу человек. За последние 24 часа зафиксировано 1002 летальных исхода. Всего жертвами инфекции в стране стали 222 315 человек. За последние сутки выявлено 33 208 новых случаев заболевания COVID-19. Предыдущий максимум был зафиксирован 15 октября (32 196 заразившихся). С начала пандемии общее количество заболевших в России составляет почти 8 млн человек.