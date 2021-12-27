Назван способ защититься от «омикрон»-штамма

Защитить от заражения штаммом коронавируса «омикрон» способен группоспецифический иммунитет, который образуется от контакта с несколькими вариантами COVID-19, заявил URA.RU вирусолог Пётр Чумаков. Он рассказал, что у нового штамма из-за мутаций сильно изменился S-белок, что повышает его шансы обойти выработанные после прививки антитела.

Чумаков добавил, что помимо S-белка у вирусов есть множество других антигенов, поэтому у переболевшего образуются антитела против них.

Когда он сталкивается с «омикроном», то он уже защищён, потому что другие антигены начинают работать. Это группоспецифический иммунитет. Он относится ко всей группе антигенов, которые присутствуют в коронавирусе, — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что «омикрон» не боится большинства существующих вакцин и фармакологической промышленности надо начинать работу по предотвращению его распространения практически с нуля. С такими опасениями выступили американские и британские эпидемиологи, представившие на рассмотрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свои наблюдения в середине декабря.