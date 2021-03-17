Назван неожиданный признак инфаркта

https://static.news.ru/photo/6699535a-c137-11e9-935c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что есть нетипичный признак инфаркта — боль в животе или диафрагме.

По словам теледоктора, это обусловлено тем, что иногда боль идёт от задних и нижних стенок сердца к животу.

Не всегда это классическое жжение за грудиной. Это может быть боль в животе, руке, голове, пальцах, зубная боль, — сказал врач в эфире телеканала «Россия 1».

Лучший способ спасти свой организм от болезней сердца и инфаркта — ходьба. Впрочем, подойдут любые физически нагрузки в разумных дозах, рассказал ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев. Он перечислил несколько полезных для сердца физических упражнений. Например, ходьбу на ягодицах или упражнение «Золотая рыбка».

Мясников же накануне выступил у Владимира Соловьёва и рассказал, почему европейские политики так испугались вакцинировать своих граждан препаратом AstraZeneca, и что на самом деле побочные эффекты есть у всех вакцин, писал NEWS.ru.