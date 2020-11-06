Назван неожиданный эффект после приёма антибиотиков детьми

https://static.news.ru/photo/40bd850c-2031-11eb-b746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Sprenger/http://imagebroker.com/Global Look Press

Приём антибиотиков у детей в первые годы жизни может привести к избыточной массе тела и ожирению. Об этом предупредила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

Применение антибиотиков малышами может также спровоцировать у них болезни, связанные с нарушением метаболизма. Об этом эксперт рассказала 6 ноября на пресс-конференции «Проблема устойчивости к антибиотикам на фоне пандемии», передаёт РИА Новости.

Ранее руководитель департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Инна Куликова заявила, что потребление антибиотиков в России выросло, хотя при коронавирусной инфекции они бесполезны. По её словам, в результате этого может увеличиться антибиотикорезистентность: микроорганизмы, против которых используются препараты, станут более устойчивыми к лекарствам и лечить связанные с ними болезни будет всё труднее.

Также стало известно, что россияне стали тратить больше денег на лекарства. За девять месяцев этого года продажа препаратов в аптеках в денежном выражении выросла на 10,9%, или 80,6 млн рублей. При этом количество проданных упаковок, напротив, сократилось. Расхождение объясняется тем, что население стало больше покупать дорогие лекарства — от 500 рублей и выше. Эксперты отмечают, что это вынужденная мера, связанная с пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок, писал NEWS.ru.