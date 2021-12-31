Нарколог рассказал, как быстро избавиться от похмелья

Врач-нарколог Алексей Казанцев назвал быстрые способы избавления от похмелья. Медик ни в коем случае не рекомендует опохмеляться пивом, сообщает Пятый канал.

Это может привести к интоксикации или к длительному запою. Первым делом надо принять контрастный душ, попеременно включая то горячую, то холодную воду по пять секунд. Для восстановления водно-электролитного баланса организма надо пить минеральную воду.

Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара, — пояснил врач.

Нельзя приводить себя в чувство чашечкой кофе и тем более молоком. Особенно это касается людей, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В состоянии похмелья есть надо продукты с большим содержанием белков.

Омлет непережаренный с утра, и вам будет очень хорошо. Он полезен и тем, у кого проблемы с желудком, — посоветовал специалист.

В течение дня надо принимать витамины, это препараты, содержащие калий, магний. Также можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты, что ускорит детоксикацию.

Ощутимо улучшит самочувствие прогулка на свежем воздухе неспешным шагом. Важно при этом избегать физических нагрузок.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что запустить организм после новогоднего похмелья помогут супы — куриный бульон или борщ. Организму, по словам Кондрахина, нужно помочь «включить» печень, желудок и кишечник.