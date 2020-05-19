Найден препарат, ускоряющий выздоровление пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b6fac01e-99df-11ea-9c5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Применение интерферона может значительно ускорить процесс выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришла группа зарубежных учёных.

По словам исследователей, арбидол и интерферон-a2b использовались при лечении 77 взрослых человек с коронавирусом, которые проходили лечение к китайской Ухани с 16 января по 20 февраля, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Immunology.

Инфицированным давали препараты по отдельности или в комбинации. Врачи, наблюдавшие за выздоровлением, отметили, что лекарства способствовали более быстрому лечению. Заражённые COVID-19 китайцы выздоравливали примерно через семь дней после начала терапии.

Специалисты считают, что вещества значительно снижали количество частиц SARS-CoV-2, которые обнаруживали в горле и других частях дыхательных путей. Препараты также доказали эффективность для всех пациентов вне зависимости от пола, возраста и наличия других заболеваний.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics обнаружили антитело, которое полностью блокирует COVID-19. Учёные проанализировали миллиарды антител, среди которых выявили сотни способных влиять на коронавирус. Затем они начали подробнее исследовать десять из них и в итоге обнаружили антитело STI-1499. Как оказалось, оно может защитить клетки человека от заражения коронавирусной инфекцией на 100%. Этот препарат обволакивает вирус и выводит его из организма за четыре дня.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4,9 млн человек, погибли свыше 320,23 тысячи, выздоровели более 1,91 млн. В России на 19 мая общее число инфицированных достигло 299 941, выздоровели — 76 130, умерли — 2837.