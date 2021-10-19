На Урале почти закончились койки для больных COVID-19

В Уральском федеральном округе (УрФО) почти не осталось коек для больных коронавирусом. Занято уже 93% из развёрнутых 27 тысяч. Всё чаще фиксируются случаи среднетяжёлого, тяжёлого и крайне тяжёлого течения болезни. Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов, сообщается на сайте полпреда.

Отмечается, что коэффициент распространения (показатель, демонстрирующий количество людей, которых в среднем заражает один заболевший) в УрФО составляет 1,03 (общероссийский показатель — 1,05). Усугубляет ситуацию и рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Ситуация очень напряжённая. Важно сейчас вновь сфокусировать внимание на мерах профилактики. В частности, на масочном режиме. Он соблюдается крайне плохо. Необходимо активизировать проверочные мероприятия и добиваться неукоснительного выполнения правил, — поручил Владимир Якушев коллегам, добавив, что берёт ситуацию на контроль.

За минувшую неделю в округе первый компонент вакцины получили 52 тысячи человек. Наибольший прирост по количеству вакцинированных наблюдается в Свердловской и Челябинской областях. План по вакцинации в среднем по регионам выполнен на 63%, говорится в сообщении.

Ранее заслуженный врач Михаил Каган сравнил рост заболеваемости коронавирусом в России и других государствах. По его словам, рост наблюдается и в тех странах, где вакцинирована большая часть населения. Медик отметил, что вакцины «разрывают связь» между инфекцией и госпитализациями.