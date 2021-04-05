Мясников рассказал, при каком заболевании на ногте появляется чёрное пятно

https://static.news.ru/photo/75d77cdc-9699-11eb-97e7-96000091f725_660.jpg Фото: Benjamin Redeleit/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников и дерматолог Ирина Гостева назвали симптом, который свидетельствует о меланоме, злокачественной опухоли, или гемангиоме.

По словам Гостевой, таким признаком является чёрное пятно на ногте. Мясников, в свою очередь, подчеркнул, что в таком случае необходимо обратиться к врачу. При этом он отметил, что повреждения ногтей не является абсолютным критерием определённого заболевания. Доктор объяснил, что изменения в ногтях в 90% случаев не указывают на наличие какой-либо болезни, однако в остальных 10% такие симптомы могут на что-то указывать.

Медики также развеяли распространённый миф о том, что белые пятна на ногтях появляются из-за нехватки цинка. Специалисты отмечают, что это чаще связано с попаданием воздуха в зону роста.

Как писал NEWS.ru, ранее Мясников сообщил, что причиной изменения цвета ногтевой пластины может быть инфекция и другие болезни. Самой опасной из них может стать меланома. По его словам, врачи иногда также диагностируют синдром зелёных или жёлтых ногтей. Эти цвета являются, например, маркерами онихомикоза — грибкового поражения.