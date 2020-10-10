Мясников рассказал, как по лимфоузлам определить рак

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Теледоктор и главврач столичной больницы № 71 Александр Мясников рассказал, как можно выявить рак по лимфоузлам. Признаками онкологии, по словам медика, являются увеличенные образования над ключицей и под мышками.

Увеличение лимфоузлов — это ответ иммунной системы на разные изменения в организме.

Это может быть при хронической усталости, ОРВИ, больных зубах и даже из-за кошачьих царапин, — пояснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Однако, есть такие места, где увеличенные лимфоузлы свидетельствуют уже о более опасных болезнях.

Над ключицей опасно всегда, если вскакивает над ключицей лимфоузел — это, скорее всего, онкология. Под мышками лимфоузлы — это все-таки когда запущенная онкология, там большие лимфоузлы, — перечислил врач.

Увеличенным следует считать лимфоузел, который «вырос» на один сантиметр и более. И если он мягкий, подвижный и не спаян с окружающими тканями, то это не опасно, уточнил Мясников. К врачу стоит идти, когда лимфоузел не только увеличен, но и болит, спаян с кожей, твёрдый на ощупь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что теледоктор и главврач городской клинической больницы № 71 Александр Мясников назвал две процедуры, бесполезные для похудения. Это криолиполиз и липосакция.