Мясников призвал отказаться от вкусной еды

Российский теледоктор Александр Мясников призвал россиян отказаться от вкусной еды, напичканной солью, сахаром и множеством других специй, которые вызывают серьёзные заболевания, вплоть до рака желудка. В эфире «Россия 1» он рассказал, что россияне потребляют в сутки 10–12 граммов соли при норме в пять граммов.

Мы как-то забываем, что всё вкусное вредно. Что даёт вкус? Соль, сахар, жир. Моя цель сказать вам: давайте всё таки не портить божий дар. Что нам дал Господь — овощи, фрукты, зерновые, бобовые, мясо, птицу, рыбу, — сказал врач.

Однако, заметил он, людям приходилось выживать в суровых условиях, они научились делать заготовки на зиму — консервировать и засаливать свежие продукты.

Мясников объяснил, что даже существует теория, по которой рост заболеваемости раком желудка снизился после того, как появились холодильники, потому что человечество стало есть меньше солонины.

Он призвал россиян съедать в день минимум 0,5 кг овощей и столько же фруктов. Причём лучше всего есть именно те продукты, которые растут в регионе, — сорвали и сразу съели. Потому что настоящие овощи и фрукты с минимальным количеством химикатов не хранятся более суток-двух. Именно их нужно есть как можно больше.

Медик посоветовал избегать «искусственных» яблок, клубники и прочих продуктов, которые могут лежать в холодильнике по полгода и сохранять товарный вид.

Ранее Мясников прокомментировал «парад глупости о прививках» пошловатым советским анекдотом. Он посетовал, что сомнительные рекомендации идут как от медиков, так и от должностных лиц.