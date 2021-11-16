Мясников назвал продукты, способные спровоцировать появление тромбов

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от чрезмерного употребления зелени во время приёма лекарств, разжижающих кровь. В таких продуктах содержится витамин K, выступающий в качестве «антагониста» препаратов для лечения тромбоза, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Если мы даём кроворазжижающее лекарство, «Варфарин» в какой-то дозе, и при этом человек ест зелёную фасоль, закусывает брокколи и ест шпинат, то он может просто нейтрализовать действие «Варфарина», — подчеркнул медик.

Он уточнил, что витамин K сам по себе не вызывает тромбоз.

Тромбоз вызывают те состояния, против которых мы даём «Варфарин», но если мы нейтрализуем «Варфарин», то соответственно будет тромбоз, — пояснил Мясников.

Ранее стало известно, что употребление петрушки, шпината и базилика многократно увеличивает риск образования тромбов. Особенно эти продукты опасны для пожилых людей. Об этом заявил ведущий программы «Жить здорово!» врач Андрей Продеус. По его словам, вероятность тромбоза возрастает у пожилых, страдающих варикозной болезнью вен и сердечно-сосудистыми заболеваниями.