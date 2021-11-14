Мурашко заявил о скором завершении испытаний лекарства от коронавируса

В России завершаются испытания препарата, способного прервать заболевание коронавирусом на ранней стадии. За рубежом также ведутся подобные испытания, однако лекарства от коронавируса нет ещё ни в одной стране. Об этом в интервью ТАСС заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр
Вот завершим испытания, тогда и расскажем, — заявил Мурашко.
Ранее руководитель НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в центре разрабатывают препарат из антител для лечения COVID-19. По его словам, клинические испытания начнутся в январе и продлятся три-четыре месяца.