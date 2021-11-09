Гинцбург рассказал о разработке препарата для лечения COVID-19
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:22, 10 ноября 2021
Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press
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Препарат из антител для лечения COVID-19 разрабатывают специалисты Национального иcследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Об этом в интервью РИА Новости рассказаk руководитель института Александр Гинцбург.
Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем, — сказал он.
По словам Гинцбурга, клинические испытания препарата начнутся в январе и продлятся 3–4 месяца.
Ранее Гинцбург рассказал, чем заменят «Спутник V».