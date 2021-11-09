16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Гинцбург рассказал о разработке препарата для лечения COVID-19

01:22, 10 ноября 2021
Гинцбург рассказал о разработке препарата для лечения COVID-19 Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Препарат из антител для лечения COVID-19 разрабатывают специалисты Национального иcследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Об этом в интервью РИА Новости рассказаk руководитель института Александр Гинцбург.

Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем, — сказал он.

По словам Гинцбурга, клинические испытания препарата начнутся в январе и продлятся 3–4 месяца.

Ранее Гинцбург рассказал, чем заменят «Спутник V».

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео