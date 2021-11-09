Гинцбург рассказал о разработке препарата для лечения COVID-19

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Директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что в ходе исследований назальной вакцины от COVID-19 будет решаться вопрос об использовании её вместо прививки. Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос хороший, правильный, ответа однозначного на это нет. В ходе клинических исследований, на которые мы получили разрешение, один из вопросов, которые будут решаться в ходе этих исследований, как раз про...