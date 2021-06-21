Мурашко сообщил о росте заболеваемости COVID в 65 регионах России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 24» сообщил, что по стране фиксируется двукратный рост заболеваемости коронавирусом. Если изначально инфекция затрагивала 30 регионов, то сейчас она охватила 65.

Министр также отметил, что на текущий день под наблюдением медиков остаются 465 тысяч пациентов. При этом Мурашко не уточнил, сколько из них находятся в больнице, а сколько на амбулаторном лечении.

Кроме того, министр подчеркнул, что российские врачи отрабатывают новые тактики ведения больных и рассматривают новые лекарства для лечения COVID-19.

Мы сейчас параллельно отрабатываем изменение тактик ведения пациентов, всё это фактически делается в постоянном режиме, — поделился Мурашко.

Он добавил, что ревакцинацию необходимо проходить не менее чем через полгода. Она необходима как переболевшим, так и привившимся.

За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев COVID-19, умерли 440 человек, выписались 8631. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 5 334 204.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что сейчас нельзя сказать, что летальность индийского штамма коронавируса выше, чем у других мутаций вируса. Однако известно, что он более заразный, чем остальные.