Мурашко сделал прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e36b88bc-5c36-11eb-b718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко привился от коронавирусной инфекции. б этом он сообщил в эфире Первого канала.

Я вакцинировался, — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, болел ли он сам COVID-19.

В настоящее время в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Они разработаны специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи, центра «Вектор» и Центра имени Чумакова РАН, соответственно.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. Ему вкололи первый компонент вакцины. При этом в Кремле отказались раскрывать название препарата.

Как писал NEWS.ru, Путин назвал все три вакцины от коронавируса, разработанные в РФ, одними из лучших в мире.