Мурашко сделал прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e36b88bc-5c36-11eb-b718-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко привился от коронавирусной инфекции. б этом он сообщил в эфире Первого канала.
Я вакцинировался, — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, болел ли он сам COVID-19.
В настоящее время в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Они разработаны специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи, центра «Вектор» и Центра имени Чумакова РАН, соответственно.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. Ему вкололи первый компонент вакцины. При этом в Кремле отказались раскрывать название препарата.
Как писал NEWS.ru, Путин назвал все три вакцины от коронавируса, разработанные в РФ, одними из лучших в мире.