Мурашко рассказал, сколько россиян заболели коронавирусом после прививки

Среди россиян, прошедших процедуру вакцинации от COVID-19, заболели не более 2,5%. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

После вакцинации заболели не более 2,5 процента граждан, большинство из них в период формирования иммунитета, — сказал глава ведомства.

Он пояснил, что процесс выработки защитной реакции организма занимает от двух до трёх недель после второй прививки в зависимости от того, каким именно препаратом прививался человек.

Мурашко добавил, что соблюдение масочного режима и социальной дистанции дополнительно к вакцинации снижают риск заражения коронавирусом. Поэтому даже привитым гражданам следует соблюдать эти защитные меры.

Ранее глава Минздрава заявил, что вакцинация не несёт угрозы для репродуктивной функции человека. Он подчеркнул, что это подтверждено научными исследованиями.

Главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев, в свою очередь, опроверг миф о возникновении онкозаболеваний из-за прививки от COVID. Он добавил, что онкобольным необходимо прививаться, если они не находятся в процессе активного лечения.