Московский врач назвал три фактора устойчивости перед COVID-19

https://static.news.ru/photo/08cbffa6-7a01-11ea-aca9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский врач Антон Родионов, который возглавил противокоронавирусную смену в госпитале на базе клинической больницы № 1 при Сеченовском университете, назвал три фактора, влияющие на устойчивость организма перед COVID-19.

Основным фактором Родионов назвал вирусную нагрузку — то, сколько вирусных частиц получил пациент при заражении. Врач отметил, что намного проще заразиться от человека, рядом с которым постоянно находишься, а не при случайном контакте с больным. Второй фактор — готовность иммунной системы, третьим врач назвал генетические особенности пациентов.

По мнению Родионова, существенно повлиять можно только на первый фактор, исключив контакты с заражёнными и соблюдая правила гигиены.

Мы столкнулись с заболеванием, на течение которого практически невозможно повлиять. Думаю, уже ни для кого не секрет, что назначаемые и рекомендуемые антибиотики, противомалярийные и противовирусные препараты практически неэффективны и назначают их по принципу «ну что-то же надо делать», — отметил врач в интервью «МК».

Как писал NEWS.ru, 6 мая Роспотребнадзор представил проект поэтапного снятия ограничений, введённых в России для сдерживания коронавирусной инфекции. С 28 марта в стране действует режим самоизоляции.