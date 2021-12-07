Москалькова признала законность ограничений за отказ от COVID-вакцинации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за ограничения прав людей, не вакцинирующихся от коронавируса. В эфире телеканала НТВ она подтвердила, что каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, однако при этом необходимо учитывать интересы большинства граждан и нации в целом.

Поэтому, если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений, — сказала Москалькова.

Ранее стало известно, что в вопросе прививок россияне часто прислушиваются к мнению знакомых врачей. Сами же медики могут распространять мифы о вакцинации, поскольку ищут эмоциональную поддержку на фоне собственных психологических травм, нанесённых пандемией коронавируса.

Тем временем число вакцинированных в России от коронавируса превысило 70 млн человек, за предыдущую неделю были вакцинированы 3 млн жителей страны. Около 56% россиян старше 60 лет также прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.