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«Могли бы избежать»: Онищенко о введённых в Москве мерах против COVID

00:41, 13 июня 2021

Россия создала эффективную вакцину, и если бы россияне вовремя привились, то повышения числа заражённых и последовавших за этим ограничительных мер можно было избежать. Такое мнение KP.RU высказал депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Но именно это народ и расслабляет. Несмотря на все увещевания, просьбы и призывы вакцинироваться, эта техническая возможность не реализуется, — сказал он.

Врач добавил, что этого всего не было бы при «дружной вакцинации» населения. Теперь же людям нужно напомнить о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах.

Он призвал уже потребовать у непривитых пойти и сделать укол, потому что только так эту проблему можно решить.

15–19 июня в Москве объявлены выходными днями с сохранением заработной платы. Причиной стал резкий рост заболеваемости. Мэр города Сергей Собянин призвал работодателей перевести на удалёнку всех сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее Онищенко предостерёг россиян от использования народных средств при лечении коронавируса. Как рассказал врач, советы по лечению серьёзных болезней из Интернета несут больше вреда, чем пользы.

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