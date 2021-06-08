Онищенко предостерёг от лечения коронавируса народными средствами

https://static.news.ru/photo/76097cd2-c84e-11eb-b5a4-96000091f725_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко предостерёг россиян от использования народных средств при лечении коронавируса, пишут «Народные новости».

Как рассказал врач, советы по лечению серьёзных болезней из Интернета несут больше вреда, чем пользы.

По его словам, в Сети некоторые советуют принимать раствор соды и перекиси для лечения COVID-19. Другие пользователи рекомендуют для иммунитета употреблять гриб чага, а для избавления от мокроты — барсучий жир. Ещё одним экстремальным советом Онищенко назвал предложение пить соду якобы для понижения кислотности в крови.

Первое, что могу сказать об этих советах — мракобесие. Второе — подобную информацию нужно блокировать. Это отвлекает людей, они ищут себе всякие способы лечения, а потом поступают к нам (медикам. — NEWS.ru). То есть когда они несвоевременно поступают, тяжело болеют. Это — вредительство! — отметил Онищенко.

Бывший главный санитарный врач подчеркнул, что после «процедур», описанных в Сети, люди нередко попадают в больницы. Он посоветовал при возникновении любых симптомов коронавируса обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

Ранее врач-терапевт Георгий Сапего также развеял миф, что раствор соды или перекиси водорода можно применять для лечения и профилактики коронавирусной инфекции. По его словам, не стоит рассчитывать, что человек, приняв немного перекиси водорода внутрь, восполнит недостаток кислорода. Перекись быстро нейтрализуется при контакте со слюной, пищеводом и желудком. Если же переборщить с дозой, организм ответит болями в животе, тошнотой и рвотой.