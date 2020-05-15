Между тем не всё, что ново, есть прогресс, и не всё, что прогрессивно, то хорошо. И в тотальной «оцифровке» жизни плюсы лежат на поверхности и сиюминутны, а минусы таятся в глубине и ждут своего часа. Вот, скажем, дистанционное обучение. На первый взгляд — хорошо не тратить время на дорогу в школу или вуз, не набиваться в классы и аудитории, можно планировать часы обучения в оптимальное для тебя время, есть и другие бонусы. Но успех обучения зависит от основных двух факторов — мотивации и сосредоточения. А в мотивацию неизбежно входит готовность к преодолению неких трудностей, сопротивления среде. Таковой и является, в частности, необходимость «движения к желаемому», то

Тема «поствирусного мира» постепенно начинает занимать всё больше места в публикациях о COVID-19. Многие прогнозируют перерастание вынужденной виртуализации целого ряда направлений бытия в уже добровольную как более удобную и современную. Она согласуется с торжественно объявленной «цифровизицией» всего и вся, включая экономику и даже само «государство». Процесс обильно финансируется из бюджета и рекламируется в СМИ и Сети.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

есть той самой дороги, которая сама по себе нежеланна. Но так же альпинист преодолевает склон ради ощущения победы на вершине, а ведь можно и на вертолёте туда долететь! В пути студент поневоле настраивается на учёбу, что-то может дополнительно прочесть или прослушать в смартфоне. Всего этого лишён тот, кто просто сел за ноутбук в некое «окно» между гуглением новостей, общением в соцсетях и прочими ежедневными делами.

На лекциях и семинарах гораздо проще сосредоточиться на теме, особенно если их ведёт интересный преподаватель, а не отвлекаться на всплывший в боковом окне интересный баннер, звонок приятеля по Skype, да даже на кажущийся более интересным материал. Тут подошла собака, там включила музыку сестра, а то и захотелось перекусить. В общем, надо иметь гораздо более мощную мотивацию на учёбу, чтобы быть в ней успешным, а в школьном и институтском возрасте таковая присуща единицам. Невозможно в коротком материале разбирать и иные моменты, благодаря которым образование онлайн окажется куда более формальным и малоэффективным, плодя и без того высокий процент недопрофессионалов.

Это же относится и к работе. Как доказательство приведу пример из интересного фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине, где уже на фоне самоизоляции и переноса работы целиком в виртуальное пространство интервьюируемые успешнейшие программисты-бизнесмены отмечали резкое падение своей работоспособности и эффективности. И это сверхмотивированные и умеющие предельно концентрироваться люди, работа которых и «в мирное время» во многом проходила онлайн. Но оказывается, без очного общения, обстановки свободного университетского кампуса, посиделок в кафе за обсуждением задач даже они не могут. Педагога, врача, юриста, администратора на удалёнке будут отвлекать те же проблемы, что помешают мотивации и сосредоточению «виртуального» студента. Не говоря уже о том, что множество юридических, административных, педагогических и иных проблем, завязанных на личность, невозможно уложить в схемы и программы, которыми будут оперировать платформы «умного государства».

Просмотр онлайн-спектаклей и концертов лишает ощущения объективно имеющейся ауры театров, залов и, конечно, исполнителей, аналогового звука. А созерцание на мониторе картин Лувра — истинной магии красок, где важен даже рельеф мазка и угол зрения. И, конечно, онлайн-контакты, столь важные и нужные при отсутствии возможности реальной встречи, всё же не способны заменить реальное общение полностью. А простота и ежесекундная доступность соцсетей обесценивают и само общение, превращая его из обмена важным и нужным в пустую болтовню по любым пустякам, засоряющую мозги и отнимающую время.

Всё вышеизложенное — только часть проблем, которые ставит столь популярная идея цифровизации. Это не значит, что её надо убрать из жизни и планов. Но необходимы очень серьёзные обсуждения каждого её этапа со специалистами из сферы психологии, нейропсихологии социологии, педагогики.