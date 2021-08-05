Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от гриппа

Минздрав России зарегистрировал новую четырёхвалентную вакцину от гриппа «Флю-М Тетра». Препарат разработан Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

4 августа Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на четырёхвалентную гриппозную вакцину «Флю-М Тетра». <...> В клинических исследованиях <...> приняло участие более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцины линейки «Флю-М» производятся по оригинальной технологии. В них, по сравнению с аналогами, содержится меньше куриного белка, что актуально для аллергиков. Она формирует иммунитет против четырёх актуальных штаммов вируса гриппа.

«Флю-M Тетра» будет предложена для поставки в рамках национального календаря профилактических прививoк уже этой осенью. Производственные мощности института в Крaсном Селе способны обеспечить выпуск порядка 20 млн доз четырёхвалентной вакцины в год. В планах предприятия нарастить мощнoсти до 40 млн доз уже к следующему сезону.

Ранее сообщалось, что в сентябре начнутся клинические испытания ещё одной российской вакцины от коронавируса — «Бетувакс-Ков-2». Препарат разработали специалисты компании «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ). В его основе находятся сферические частицы с поверхностным антигеном коронавируса.