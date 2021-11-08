Минздрав РФ одобрил третью фазу испытаний китайской вакцины от COVID-19

Минздрав РФ одобрил начало третьего этапа международных клинических испытаний китайской вакцины против коронавируса. Соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава РФ. Вакцину получат 5,5 тысячи добровольцев. При этом препарат пока не зарегистрирован в Китае.

В России собираются проводить исследование вакцины от ковида V-01 разработки китайской компании Livzon Mabpharm Inc.

Цель клинического исследования — оценка эффективности, безопасности и иммуногенности рекомбинантной вакцины на основе гибридного белка SARS-CoV-2 (V-01) у взрослых в возрасте 18 лет и старше, — следует из карточки на сайте реестра.

Сообщается, что испытания пройдут на базе 19 российских медицинских центров в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Уфе, Калининграде, Энгельсе и Пятигорске. Окончание исследования запланировано на 30 июня 2023 года.

При этом известно, что в самом Китае этот препарат проходит только вторую стадию клинических испытаний.

Как ещё летом писал Reuters со ссылкой на исследования китайских учёных, большинство побочных эффектов после прививки были лёгкими или умеренными. Однако у некоторых испытуемых был выявлен некий серьёзный побочный эффект. Отмечается, что у получивших прививку V-01 уровень антител был примерно в два-три раза выше, чем у переболевших COVID-19.

Тем временем в России скоро завершится экспертиза детской вакцины от коронавируса. Необходимость в ней вызвана ростом детской заболеваемости коронавирусом, в связи с чем для несовершеннолетних создана отечественная вакцина на базе широко известного «Спутника V».