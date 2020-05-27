Минздрав рекомендует не включать в статистику больных COVID-19 без жалоб

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Невосприимчивость некоторых людей к коронавирусной инфекции нового типа может быть обусловлена как биологическими, так и физиологическими причинами. Об этом в разговоре с журналистами сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

По его словам, в качестве примера невосприимчивой к вирусу группы людей можно рассмотреть детей. У них в организме в меньшем количестве образуется один вид белка-рецептора COVID-19. Также Альштейн высказался относительно...