Минздрав рекомендует не включать в статистику больных COVID-19 без жалоб

Жители России, у которых тест на COVID-19 дал положительный результат, но нет жалоб, должны включаться в статистику по заболеваемости. Так указано в методических рекомендациях Минздрава РФ по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с новой коронавирусной инфекцией.
Они опубликованы на сайте министерства.
Когда выявлен вирус при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются, — сказано в документе.
В России насчитывается 370 680 подтверждённых случаев COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 8338. Выздоровели 142 208 пациентов, жертвами опасного заболевания стали 3958 человек. За сутки их число увеличилось на 161.
В Москве — 171 443 заболевших. Прирост за сутки составил 2140 заболевших, 67 458 выздоровели, 2183 умерли.
Как писал NEWS.ru, Минтруд РФ предложил новые меры поддержки россиян.
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