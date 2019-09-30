https://static.news.ru/photo/343be0e0-e382-11e9-8f0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство здравоохранения России предупредило об активизации в стране и мире противников вакцинации. В ведомстве считают, что действия «антипрививочников» могут привести к распространению эпидемий.

Нет ни одной другой программы в области здравоохранения, которая дала бы столь впечатляющие результаты, как иммунопрофилактика. Вместе с тем в настоящее время в нашей стране и во всём мире мы наблюдаем активизацию антивакцинального лобби, — цитирует «Интерфакс» замглавы Минздрава Сергея Краевого.

Замминистра подчеркнул, что распространяемая через Интернет, СМИ и религиозные секты информация о вреде прививок не объективна. По словам Краевого, сокращение числа вакцинированных людей ведёт к «эпидемическому возврату болезней». В качестве примера чиновник вспомнил об эпидемии полиомиелита в Таджикистане в 2010 году и вспышках кори, краснухи и коклюша, отмечаемых в настоящий момент в Европе. В связи с этим Краевой призвал продолжать борьбу против «антивакцинального лобби».

Как ранее сообщал News.ru, социальная сеть «ВКонтакте» начала предупреждать пользователей о недостоверной информации при посещении групп «антипрививочников».