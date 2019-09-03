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Министерство здравоохранения России покажет в рамках Восточного экономического форума инновационные разработки по обнаружению в окружающей среде вызывающих инфекции биопатогенов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава, новые разработки позволят быстрее и эффективнее определять в окружающей среде наличие патогенных биологических агентов ещё до того, как они спровоцируют заражение людей инфекционными заболеваниями.

Минздрав РФ руководил разработкой автоматических комплексов детекции — компактных лабораторий, которые можно легко поместить в любое место, где нужно провести анализ воздуха или жидкости. Представители ведомства подчёркивают, что приоритетом Минздрава является развитие биомедицинских технологий. Также ведомство работает над внедрением автоматизации, размещением биолабораторий максимально близко к пациенту, снижением зависимости от человеческого фактора и ускорением проведения анализов.

V Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года.

Ранее, как передавал News.ru, Российская академия наук заявила, что Минздрав не соблюдает закон «Об обращении лекарственных средств». В РАН утверждают, что Министерство здравоохранения не публикует на своём сайте экспертные заключения о препаратах, попадающих на российский рынок.