Министерство здравоохранения России покажет в рамках Восточного экономического форума инновационные разработки по обнаружению в окружающей среде вызывающих инфекции биопатогенов.
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Минздрав РФ руководил разработкой автоматических комплексов детекции — компактных лабораторий, которые можно легко поместить в любое место, где нужно провести анализ воздуха или жидкости. Представители ведомства подчёркивают, что приоритетом Минздрава является развитие биомедицинских технологий. Также ведомство работает над внедрением автоматизации, размещением биолабораторий максимально близко к пациенту, снижением зависимости от человеческого фактора и ускорением проведения анализов.
V Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года.
Ранее, как передавал News.ru, Российская академия наук заявила, что Минздрав не соблюдает закон «Об обращении лекарственных средств». В РАН утверждают, что Министерство здравоохранения не публикует на своём сайте экспертные заключения о препаратах, попадающих на российский рынок.