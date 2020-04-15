Медики назвали «спутник» коронавируса, повышающий риски для пациента

https://static.news.ru/photo/cd72e06c-7eee-11ea-8d80-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look Press

Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете пришли к выводу, что ожирение значительно повышает риски для пациентов при заболевании коронавирусной инфекцией.

Учёные проанализировали 8000 историй болезни пациентов с коронавирусом. Так, больше 45% пациентов, которых пришлось госпитализировать, были старше 65 лет. Также часто в больницу попадали люди с тяжёлой формой заболевания и ожирением, пишет «Царьград» со ссылкой на портал MedRxiv .

Эксперты пришли к выводу, что молодым людям в два раза чаще требуется госпитализация, если у них есть лишний вес. Медики нашли этому объяснение. Иммунная система таких людей «сосредоточена» на лишней жировой прослойке и «не борется» с вирусом. Исследователи предположили: возможно, именно поэтому коронавирус так широко распространился в США, где много людей с лишним весом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 126 тысяч скончались.

Самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в США, Италии и Испании. В Америке количество заболевших превысило полмиллиона. На Апеннинском полуострове на фоне высокого показателя инфицированных — больше 160 тысяч — наблюдается и высокий показатель смертности: 21 тысяча человек. Испания на данный момент является лидером по числу заражений в Европе: диагноз COVID-19 там поставлен 174 тысячам пациентов.

В России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим, писал NEWS.ru.